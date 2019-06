Python verstopt zich in keuken van ouder koppel: zie jij waar? kg

07 juni 2019

17u40

Bron: News.com.au, Facebook 0 Bizar Een foto van een schijnbaar doodnormale keuken bezorgt mensen koude rillingen op Facebook. Het ‘zoekplaatje’ werd gedeeld door Brisbane Snake Catchers: zij daagden hun volgers uit om de python te vinden die in de keuken verstopt zat.

In deze keuken in Wynnum, een plaats nabij de Australische stad Brisbane, zat wel degelijk een grote slang verborgen. Maar gebruikers hadden het niet makkelijk om te achterhalen waar het reptiel zich net schuilhield. In het rieten mandje? Opgekruld rond een koffiemok? Achter de broodrooster? Ruim honderd mensen waagden een gokje.



Eén pientere gebruiker merkte terecht op dat er ook een hint te zien is: het blauwe trapladdertje op de foto. Dat wijst bijna recht naar de schuilplaats van de slang.



Het reptiel had zich namelijk verborgen achter het bord en de luchtverfrisser op de kast, zo bleek. Dat lukte hem bijster goed. Buiten een donkere schaduw en een klein stukje staart aan de rechterkant, is er amper iets van te zien.

Tapijtpython

De slang werd ontdekt in de keuken van een ouder koppel, verklaarden de Brisbane Snake Catchers, die ter plaatse kwamen om het dier te verwijderen. “Het koppel was net een kopje thee aan het zetten toen ze de geschubde bezoeker ontdekte die hen aanstaarde van boven hun hoofden”, klonk het.



Volgens News.com.au ging het om een tapijtpython. De dieren worden gemiddeld twee meter lang, maar zijn niet giftig. De slang werd met succes gevangen en opnieuw vrijgelaten in de natuur.