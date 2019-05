Python verorbert nog grotere python, maar die blijkt nogal zwaar op de maag te liggen jv

23 mei 2019

18u03

Bron: Fox News 5 Bizar De ogen van een python uit West-Australië waren duidelijk groter dan zijn mond. De slang van zo’n 3,5 à 4 meter waagde zich aan een soortgenoot die nog net iets groter was. Die lunch bekwam de hongerige python slecht.

“Deze schoonheid zagen we bij ons huis vanochtend”, schreef het Parry Creek Farm Tourist Resort and Caravan Park op Facebook. “We verhuizen deze grote jongens, opdat ze onze kuikens niet zouden opeten”, ging het verder. “Het was duidelijk dat de slang iets stevigs had gegeten (geen kuikens, die hadden we geteld) en we staken haar in een zak. Toen we haar er weer uitlieten, begon de slang te braken. Dan zagen we een staart! We dachten aan een zwarte zweepslang, maar wow, zaten wij er even naast! Het gebeurde allemaal erg snel en hij ging er alweer vandoor, veilig en wel. Helaas zonder lunch, maar hopelijk kreeg hij nog iets anders te pakken. De restjes zijn voor de vogels.”

Amanda Jongedyk uit Wyndham in West-Australië kon van het straffe gebeuren maandag indrukwekkende foto’s maken en deelde die met het park op Facebook.

Kannibalisme komt volgens Live Science wel meer voor bij slangen, al bestaat hun maaltijd meestal toch uit kleine dieren. Soms eten ze ook volwassen herten of antilopes en heel uitzonderlijk zelfs mensen. Zo bleek een python van zeven meter in 2017 een Indonesische landbouwer in zijn geheel te hebben ingeslikt.

De python is afkomstig uit Australië en uit delen in Afrika en Azië. De slangen kunnen tot iets meer dan acht meter lang en tot bijna 160 kg zwaar worden.