Python van vier meter bewaakt cannabisplantage in appartement, vijf brandweermannen nodig om slang te vangen LH

12 september 2019

11u13

Bron: Sudinfo 60 Bizar De politie van de zone Grâce-Hollogne/Awans, in de provincie Luik, kwam dinsdag tijdens een huiszoeking voor een opmerkelijke verrassing te staan. Bij de ontmanteling van een cannabisplantage spotten ze plots een python die rond kroop in een appartement. Er moesten vijf brandweermannen ter plaatse komen om de vier meter lange en 50 kilo zware slang te vangen.

De huiszoeking vond plaats in het kader van een drugsonderzoek in de regio. Er werd maar een tiental cannabisplantjes aangetroffen, maar het meest opvallende was het enorme reptiel dat de politie er aantrof. “De slang kroop er vrij rond”, zegt politiechef Philippe Gillard aan de krant La Meuse. Mogelijk wilde de eigenaar potentiële dieven afschrikken of de politie intimideren.

De aangetroffen slang was een Birmese python, een van de grootste slangensoorten ter wereld. “In gevangenschap worden ze zelden zo groot. In het wild kan de slang tot zeven meter lang worden”, zegt Michaël Robert van het Animal Rescue Team. “Dit vrouwtje was nog maar drie jaar", aldus Robert nog. “We hadden nog nooit zo’n beest gezien.”

Er waren vijf mensen nodig om het dier te vangen en in een kist naar buiten te dragen. De slang werd overgebracht naar het Natuurhulpcentrum, een asiel voor exotische dieren in het Limburgse Opglabbeek.