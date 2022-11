Python sleurt vijfjarig kind in zwembad in Australië

“Ik vind dat mijn ras superieur is”: leraar choqueert in klas vol gekleurde leerlingen

Consternatie in de Bohls Middle School in het Texaanse Pflugerville, een snelgroeiende stad ten noordwesten van grootstad Austin. Tijdens een les stelt een leerkracht “dat hij diep in zijn hart etnocentrisch is”. “Dat betekent dat ik vind dat mijn ras superieur is", zegt de witte man in een klas vol gekleurde kinderen.

