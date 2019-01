Python met meer dan 500 teken uit Australisch zwembad gehaald Simone van Zwienen

11 januari 2019

13u28

Bron: AD.nl 0 Bizar Slangenvangers in Australië hebben een tapijtpython gered die meer dan vijfhonderd teken op zich had. Het reptiel lag in een zwembad in een achtertuin in de stad Gold Coast in Queensland.

“En jij dacht dat één teek erg was?” schrijft slangenvanger Tony Harrison bij een foto van de slang met honderden teken op zijn kop en lijf. In Queensland zijn ze wel wat gewend als het om slangen gaat, maar een slang met zoveel teken hebben ze niet eerder gezien. Zelfs Harrison niet, die 26 jaar ervaring heeft.



De slangervanger nam het dier mee naar een dierenkliniek om hem te ontdoen van alle teken. Toen hij het dier uit het zwembad haalde, voelde het alsof hij een zak met knikkers vasthield. “Die onder mijn handen bewogen.”

Nike

Dierenartsen verwijderden in totaal 513 teken, aldus Harrison. Het kostte uren om alle beestjes weg te halen. Vooral de kleine teken die onder zijn huid zaten waren lastig. “Zijn hele gezicht was opgezwollen en bloedde.”



Hij verwacht dat het dier, dat de naam Nike heeft gekregen (verwijzend naar de godin van de overwinning, red.), zal herstellen. Al zal het nog wel even duren voor hij weer vrijgelaten kan worden.

Verdrinken

Vermoedelijk was de slang ziek door hittestress of droogte, waardoor de parasieten hun kans schoon zagen zich op hem te nestelen. Harrison denkt dat het dier in het zwembad een poging deed om de teken te verdrinken.



Het is niet ongebruikelijk dat teken zich nestelen op slangen, maar in zulke grote aantallen wel.

Bekijk ook: