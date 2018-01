Puppy Ronnie diende als schattig kerstcadeau, nu is hij de eerste hond van 2018 die gedumpt werd in asiel Sven Van Malderen

Grote verontwaardiging in Engeland: Ronnie werd de eerste hond die in het nieuwe jaar in een asiel achtergelaten werd. Zijn baasje had de schattige puppy amper een week bijgehouden.

De vrouw in kwestie had wel een goede uitleg: ze had de viervoeter als kerstcadeau gekregen van haar ex, maar nu was ze dakloos geworden. Om hem niet helemaal aan zijn lot over te laten, stapte ze op 2 januari naar het Londense dierenasiel Battersea Dogs & Cats Home.

Manager Steven Craddock verwacht dat er nog veel baasjes haar voorbeeld zullen volgen. "Dat hij online van eigenaar wisselde, is helaas geen verrassing. Ronnie is een van de duizenden honden die op obscure sites te koop aangeboden worden. Die dieren belanden dan meestal bij iemand die absoluut niet klaar is om er deftig voor te zorgen. De vrouw heeft er goed aan gedaan om Ronnie naar ons te brengen, nu kunnen we een nieuwe en vooral warme thuis voor hem vinden. Aan zijn schattigheidsgraad te zien zal dat wel niet lang duren."

"Te snel van moeder gescheiden"

"Maar het punt blijft: hij had niet online verkocht mogen worden. We denken dat hij veel te snel van zijn moeder gescheiden werd, allicht was de verkoper een fokker die absoluut niet om zijn welzijn geeft. Het is tegenwoordig zo makkelijk om een hond via internet te verkopen. De uitdaging waar we voor staan, is groot. Vandaar mijn goede raad voor wie een nieuw huisdier wil: ga naar een asiel in plaats van online te shoppen."

Eerst nog wat medische testen ondergaan en dan is Ronnie weer klaar voor de dienst. Momenteel vertoeft hij in de bekwame handen van verzorgster Alice Holt. "Hij is nog maar een dag bij mij, maar hij heeft zich al volledig aangepast. Hij is enorm lief, zelfs bij mensen die hij nog nooit gezien heeft. Hij is gek op zijn speeltjes en doet niets liever dan door de keuken rennen."

