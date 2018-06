Puigdemont steekt stokje voor 'Pig Demont' mvdb

28 juni 2018

22u13

Bron: SUR 0 Bizar Een vleesbedrijf dat zijn Andaloesische hespen wil aanprijzen met een beeltenis van Carles Puigdemont als varken, is door het Spaanse merken- en octrooibureau op de vingers getikt. Eigenaar Alberto López doopte de afgezette Catalaanse ex-premier Puigdemont om in 'Pig Demont'; als logo koos hij voor een getekend lachend varkentje met een soortgelijke bril en kapsel.

De advocaat van Puigdemont diende klacht in en krijgt gelijk van het merkenbureau. Advocaat Jaume Alonso-Cuevillas voerde met succes aan dat het bedrijf nooit de toelating had gevraagd. Ook is 'Pig Demont' beledigend voor zijn cliënt.

Vleeshandelaar López verklaart al bedreigingen te hebben ontvangen, maar gaat resoluut in beroep tegen de beslissing. "Pig demont refereert naar het Franse 'du mont', 'van de bergen'. De varkens zijn gekweekt in boerderijen in bergachtige streken, da's alles (...) Als hij (Puigdemont) denkt dat een karikatuur van een varken op hem lijkt, is dat zijn probleem, niet het mijne," aldus López in een reactie aan de Spaanse krant Sur.