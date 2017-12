Protest tegen goudvis in klas: "'Is dit wel echt', dacht ik" Jelle Krekels

10u12

Bron: AD.nl 0 Thinkstock Leerlingen uit groep 4 van de Budelse basisschool De Triolier zorgden in de klas met liefde voor hun goudvis. Totdat de Stichting Vissenbescherming ingreep. Bizar Leerlingen van een basisschool in Nederland zorgden met veel liefde voor een goudvis in hun klas. Totdat de Nederlandse Stichting Vissenbescherming ingreep. De vis was ondergebracht in een ronde kom, en dat stootte de stichting tegen de borst.

"'Is dit wel echt', dacht ik." Schooldirecteur Loes Schalken vindt het hele verhaal nog steeds bizar. Onlangs werd ze verrast door een telefoontje van de Vissenbescherming. Daar waren "signalen binnengekomen" dat er op de school een goudvis in een ronde kom zwom. En dat was niet de bedoeling, werd Schalken duidelijk gemaakt.

"Ik was me van geen kwaad bewust. We wilden met het houden van de vis juist bereiken dat kinderen zich bewust worden van dieren en hun welzijn. Op onze school hebben we een goed beleid voor de kinderen, maar voor vissen blijkt dat wat minder te zijn", zegt ze met een glimlach. "De goudvissen Hans en Grietje zwommen tot voor kort samen in een kom. Totdat een van de twee overleed. We weten niet of dat Hans of Grietje was."

Tien keer lengte

De Nederlandse Vissenbescherming zegt in een reactie dat volgens de maatstaven van de stichting een ronde kom niet meer kan. "Een goudvis heeft een zwemruimte van tien keer zijn lengte nodig. Bij een gewone goudvis heb je dan minstens een aquarium van een meter nodig. Het dier moet ook schuilplekken hebben, en dat kan niet in een bokaal”, zegt Ton Dekker.

Het aanschaffen van een groot aquarium voor Hans of Grietje is voor de Nederlandse schooldirecteur geen optie. Samen met de vereiste zuurstofinstallatie en de benodigde plantjes zouden de kosten oplopen tot honderden euro's. Na het protest van de Vissenbescherming is de goudvis bij een aquariumliefhebber ondergebracht.



Dekker en zijn organisatie voeren een felle strijd tegen visbokalen. Per jaar grijpt de Vissenbescherming zo'n vijf tot zes keer in bij ‘incidenten’. Bijvoorbeeld in restaurants. Een dwingende bevoegdheid hebben ze niet. Of de vis erg ongelukkig is in een ronde kom, is ook voor Dekker een vraag. "Hoe moet je dat bewijzen? Als je het vergelijkt met de normale leefomstandigheden van een goudvis, zegt je gevoel dat het niet goed kan zijn."

