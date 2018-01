Profklimmer hangt als ijskegel dood aan gebouw: Siberië staat voor mysterie LB

Bron: Siberian Times, Daily Mail 0 Siberian Times Bizar Hij was professioneel hoogtewerker en deed herstellingen aan de hoogste gebouwen. Het is dan ook een mysterie hoe de 26-jarige Rus Yevgeny Tikhonov aan zijn einde kwam.

De man werd door een tienermeisje opgemerkt toen hij als een menselijke ijskegel doodgevroren aan de rand van een studentenhuis van 12 meter hoog hing in de Siberische stad Anzhero-Soedzhensk. Niets wijst op zelfdoding, zo laat de politie weten.

Het leek erop dat zijn lichaam al een hele tijd aan het gebouw hing, maar volgens lokale media overleed hij slechts twee uur voor hij werd opgemerkt. In de uren daarvoor was de temperatuur 's nachts gezakt tot -27 graden.

Tikhonov was een ervaren industriële hoogtewerker die wel hogere gebouwen gewend was, zo schrijft de krant Siberian Times. De man woonde en werkte in Anzhero-Sudzhensk en had een vriendin. "Hij hield van zijn werk als industriële klimmer en grapte vaak dat hij enkel naar beneden kwam om te slapen", aldus een vriendin. Er werd een onderzoek geopend naar het bizarre overlijden.

