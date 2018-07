Professor sterft tijdens SM-sessie met filmproducer Arne Adriaenssens

02 juli 2018

12u40

Bron: Fox 1 Bizar In Californië is universiteitsprofessor Doran George gestorven tijdens een wilde SM-sessie. Samen met Hollywoodproducer Skip Chasey speelde hij een gevaarlijk ‘tape-spelletje’ met een desastreuze ontknoping. Volgens de politie is Chasey niet in fout.

Op 19 november 2017 sprak UCLA-professor Doran George (48) af met Hollywoodproducer Skip Chasey (61). Chasey (die ook bekend staat als Master Skip) is een prominent figuur in de plaatselijke SM-scene. Het tweetal sprak al zeven maanden op regelmatige basis af voor extreme seksuele spelletjes, maar deze keer liep het grondig mis.

Op de bewuste avond liet George zich door Chasey inpakken in plasticfolie en tape. Enkel een paar ademgaatjes werden opengelaten zodat hij niet zou stikken. Toen de professor enkele minuten later niet meer leek te ademen, raakte Chasey in paniek.

Hij verwijderde in allerijl de folie en tape en belde meteen het noodnummer. Toen de hulpdiensten even later arriveerden, konden ze de professor niet meer redden. Hij stierf terplekke in Chasey's SM-kelder.

De autopsie kon niet aantonen waaraan de man gestorven was. Zeker is wel dat hij niet gestikt is tijdens het gevaarlijke spelletje. Aangezien het duo het avontuurtje met wederzijdse toestemming beleefde, werd Chasey niet aangeklaagd voor het bizarre overlijden.

Open relatie

De betreurde professor werkte aan de faculteit “Wereldkunst en –culturen” waar hij zich verdiepte in de leefwereld van mensen met een beperking en van holebi’s. Hijzelf weigerde zichzelf als man of vrouw te bestempelen.

Hij had al sinds zestien jaar een relatie met Barry Shils. Het koppel had hij een open relatie wat inhield dat ze er ook met anderen seksuele contacten op nahielden. Shils was op de hoogte van de tijd die George met zijn BDSM-meester doorbracht, maar kampt na de dood van zijn partner met een schuldgevoel. “Het voelt alsof ik mijn partner heroïne zag spuiten, maar ik toch niet ingreep. Ik had nooit kunnen denken dat het zo zou aflopen.”

Vijftig tinten grijs

Volgens data van datingsite OkCupid zouden 58 procent van al hun gebruikers interesse hebben in één of meerdere BDSM-activiteiten. BDSM is de afkorting van “bondage, discipline, submission , masochism”. Met de Vijftig Tinten Grijs-boeken maakte BDSM ook zijn interede in de alledaagse slaapkamer.

In 2010 nog liet een Britse man het leven in Sint-Job-In-'t-Goor tijdens een sm-sessie met meesteres Miss Lucrezia en haar hulpje Juno. De man kreeg lachgas toegediend en stierf vervolgens aan zuurstoftekort. Ook hier werden de dames niet schuldig bevonden.