Producent van sekspoppen zoekt tester: 3.250 euro per maand, vrienden en familieleden krijgen korting Sven Van Malderen

09 maart 2018

16u38

Bron: The Sun 1853 Bizar Flexibele werkuren, veel zakenreizen en een maandloon dat kan oplopen tot 3.250 euro: aan aantrekkelijke troeven geen gebrek bij Silicone Sex World, een Britse producent van sekspoppen. Als kers op de taart mag de nieuwe werknemer hoogstpersoonlijk de koopwaar uittesten.

"We zoeken iemand met een open geest, die onze producten van heel dichtbij wil leren kennen. Ervaring in de seksindustrie is mooi meegenomen, maar geen must", klinkt het.

Wat de job dan precies inhoudt? Eerst en vooral kwaliteitscontrole uitvoeren, zodat topkwaliteit gegarandeerd blijft. Maar ook de wereld rondreizen om de laatste nieuwe trends op beurzen mee te pikken. En na het 'proefritje' verwacht de fabrikant uiteraard de nodige feedback.

"Belangstelling was overweldigend"

Een passie voor sekspoppen is een vereiste. Daarnaast mogen ook een scherp oog voor detail en de nodige stressbestendigheid niet ontbreken. In ruil krijgt de gelukkige fijne extraatjes, zoals een gsm van het werk en een gratis fitnessabonnement. Het mooiste van al? Vrienden en familieleden krijgen korting op het volledige gamma.

Wie nu nog zijn kans wil wagen om de job in de wacht te slepen, is er echter aan voor de moeite. "Nieuwe sollicitaties worden niet meer aanvaard, de belangstelling was te overweldigend", klinkt het.

De markt voor sekspoppen zit duidelijk in de lift. In Barcelona en Dortmund bestaan zelfs bordelen waar énkel plastic exemplaren uitgeleend worden.