Privéwoning blijkt illegaal tankstation met gestolen benzine mvdb

13 januari 2020

07u13

Bron: AP 0 Bizar De brandweer in de Amerikaanse gokstad Las Vegas heeft in een achtertuintje van een woning een heus tankstation ontdekt. Brandweerlieden troffen dinsdag op het terras twee grote reservoirs en een meterslange tankslang aan. De slang kon tot over het muurtje reiken waar passerende wagens in de straat van benzine voorzien konden worden.

Volgens de politie slaan criminelen in de woestijnstad steeds vaker brandstof in met gestolen kredietkaarten. Met een pick-uptruck rijden ze vervolgens naar een tankstation waar ze een grote hoeveelheid inslaan. De petroleum wordt opgeslagen in een extern reservoir in de open laadbak. Om geen argwaan te wekken, is het reservoir afgedekt. Eens thuis kunnen medeplichtigen voor een prikje tanken.



“Het is niet alleen illegaal, het is ook gevaarlijk voor buren in de omgeving en hulpverleners die uitrukken bij een noodgeval zoals een brand”, aldus het brandweerkorps in een post op sociale media. Het onderzoek is nog niet afgerond. De eigenaars van de woning krijgen een dagvaarding. Het is niet duidelijk of ze zijn opgepakt.

