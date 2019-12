Primeur: Jasmine en Donna hebben allebei dezelfde baby in hun baarmoeder gedragen Sven Van Malderen

05 december 2019

12u47

Bron: The Guardian 0 Bizar Opvallende primeur voor een lesbisch koppel in Groot-Brittannië: Jasmine en Donna Francis-Smith zijn de eerste vrouwen die een en dezelfde baby in hun baarmoeder gedragen hebben. Otis werd twee maanden geleden geboren dankzij de zogenaamde AneVivo-methode. Daarbij vindt de bevruchting plaats in de baarmoeder en dus niet in een laboratorium.

Het grote voordeel is uiteraard dat het natuurlijke moedergevoel zich hierdoor bij beide dames kan ontwikkelen. “We zijn overweldigd door alle aandacht”, stelt Donna. “Bij lesbische koppels is er normaal één iemand die de zwangerschap voor haar rekening neemt. In dit geval zijn we allebei nauw bij het proces betrokken geweest. De hele onderneming heeft ons op emotioneel vlak dichter bij elkaar gebracht. Onze band is nog specialer geworden.”

Concreet werd de eicel van Donna samen met sperma in een minicapsule geplaatst in haar baarmoeder. Na achttien uur was de bevruchting een feit. Het embryo werd vervolgens ingeplant in de baarmoeder van Jasmine, die de rest van de zwangerschap voor haar rekening nam.

“Aandeel even groot”

“Op die manier voelde het aan alsof we een even groot aandeel hadden”, aldus tandartsassistente Jasmine. “Als er een volgende keer zou komen, doen we exact hetzelfde.”

De techniek om het moederschap te delen, bestaat al acht jaar. De eicel van de ene dame wordt in dat geval bevrucht in een reageerbuis, haar partner is diegene die mag bevallen.

Bij Donna en Jasmine vond het hele proces nu in de lichamen zelf plaats. Een laboratorium kwam er niet meer aan te pas.

“Met Otis gaat alles wonderwel”

“Met Otis gaat alles wonderwel”, stelt Donna. “Jasmine denkt al dat hij astronaut zal worden, maar hij mag natuurlijk doen wat hij wil. We zullen hem altijd steunen.”

“We zijn enorm blij dat het zo goed uitgedraaid is. Niemand van de mama’s hoeft zich voortaan nog achtergesteld te voelen.”

Donna zit intussen elf jaar in het leger. Voor speciale missies vertoefde ze al in Afghanistan en Cyprus. In 2014 leerden de tortelduifjes elkaar via internet kennen. Vorig jaar gaven ze elkaar het jawoord.