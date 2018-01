Prijs voor het vreemdste antwoord ooit op vraag rond #MeToo gaat naar Floyd Mayweather ADN

Bron: Men's Health 1 Photo News Bizar Floyd Mayweather (40) heeft blijkbaar maar weinig aandacht besteed aan de internationale #MeToo-beweging. Gevraagd naar zijn mening over #MeToo wist de bokslegende niet waar het over ging. Hij kwam dan ook met een heel vreemd antwoord op de proppen.

Voor wie de afgelopen tijd niet onder een steen heeft geleefd, is #MeToo intussen een bekend begrip dat verwijst naar de vele vrouwen die naar buiten komen met verhalen over hun ervaringen met seksuele intimidatie en seksueel geweld. In het proces zijn verschillende prominente figuren in de entertainmentsector, de media en de politiek van hun voetstuk gevallen.

Toen Mayweather echter onlangs in een interview met Men’s Health werd gevraagd naar de beweging, hoorde de Amerikaan het in Keulen donderen. “De wat?”, vroeg hij. Toen de interviewer hem vervolgens uitlegde dat het ging over vrouwen die getuigen over seksueel misbruik, sprak de gepensioneerde vechter de opmerkelijke woorden: “Me too… Als iemand zegt ‘Ik heb een Rolls Royce', dan zeg ik ‘me too’. Als iemand zegt dat hij een privéjet heeft, dan zeg ik ‘me too’. Ik heb er twee. Me too. Ik ook.”

De interviewer ondernam daarop een tweede poging om het over het juiste onderwerp te hebben, maar Floyd ‘Money’ Mayweather ging gewoon verder. “Wel, ik wist niet dat het daarover ging. Mijn ‘Me Too-beweging’ ging altijd al gewoon over het zeggen van ‘me too’ als iemand praat over wat ze hebben. Als iemand zegt dat ze een miljard dollar hebben, dan zeg ik ‘me too’.

"Ik weet dat je een gevoelige kant hebt...", zegt de interviewer vervolgens in de hoop de zaak enigszins recht te trekken. "Natuurlijk", stelt Mayweather. "Je leeft en je leert. Als je in een oncomfortabele positie zit, moet je bidden en erover praten. En ik denk, weet je... Seksuele intimidatie, ik vind dat helemaal niet cool."

Mayweather kwam eerder in opspraak in verband met huiselijk geweld. Zo pleitte hij in 2011 schuldig aan beschuldigingen van gewelddadig huiselijk geweld na een aanvaring met zijn ex-vriendin en in 2004 werd hij veroordeeld voor geweld na een gevecht met twee vrouwen in een nachtclub.