Priester verstopt 'tijdcapsule' uit 18de eeuw in Jezus' achterwerk Joeri Vlemings

17u12

Bron: sciencealert.com, elmundo.es 2 Da Vinci Restauro/YouTube Bizar Opmerkelijke vondst in Spanje. Bij de restauratie van een hol Christusbeeld dook ter hoogte van Jezus' achterwerk een interessant tijdsdocument op. Een priester schetst daarin het leven in de 18de eeuw, mét heel waarschijnlijk de bedoeling een 'tijdcapsule' voor latere generaties na te laten.

De bewuste houten 'Cristo del Miserere' is afkomstig uit de kerk Santa Águeda in Sotillo de la Ribera. Het beeldhouwwerk verhuisde naar Madrid voor restauratie. Daar botsten ze op de handgeschreven brief die een Spaanse priester uit de 18de eeuw op een eerder merkwaardige plek verstopt had. Onder de lendendoek van Jezus Christus kon het houten achterwerk blijkbaar weggenomen worden om zo toegang te krijgen tot een nis. Daar lagen twee blaadjes papier, langs beide zijden met de hand beschreven.

Auteur is ene Joaquín Mínguez, kapelaan van de kathedraal van El Burgo de Osma in 1777. Hij vertelt in de tekst onder meer over de beeldhouwer van deze Christusfiguur, Manuel Bal. Die maakte, aldus Mínguez, nog vijf andere sculpturen voor het altaar van de kerk van Sotillo de la Ribera.

Maar Mínguez schrijft vooral over de tijd waarin hij leeft. Hij vermeldt koning Carlos III en enkele gezagsdragers. Hij beschrijft wat er in de regio geoogst wordt: tarwe, rogge, gerst en haver, en wijndruiven. Hij heeft het over de ziektes van zijn tijd, zoals malaria en tyfus, en over de populairste ontspanning voor het volk: kaart-, bal- en caféspelen. Dat het gerechtshof zich in Madrid bevindt, dat er kranten zijn en ook een Inquisitie, leren we. De inhoud van het gevonden document doet sterk vermoeden dat Mínguez wel degelijk bewust een tijdsbeeld naar de toekomst wou sturen.

Het is niet de eerste keer dat een religieus beeldhouwwerk geschiedkundige materie blootlegt. In 2014 bleek een Mexicaans Christusbeeld uit de 18de eeuw menselijke tanden in de mond te verbergen. En in 2015 ontdekten onderzoekers het lichaam van een gemummificeerde monnik in een duizend jaar oude Chinese boeddha.

Het originele document zal worden bewaard in de archieven van het aartsbisdom van Burgos. Een kopie ging terug in het houten beeld. Om te voldoen aan Mínguez' oorspronkelijke wens.