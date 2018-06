Priester verliest geduld tijdens doopsel en slaat huilende baby in het gezicht Redactie

21 juni 2018

Er zijn beelden opgedoken van een priester die een huilende baby tijdens het doopsel in het gezicht slaat. In de video is te zien hoe de priester eerst het kind probeert te kalmeren, maar niet veel later zijn geduld verliest en de baby een klap in het gezicht geeft. De familieleden staan geschokt rond de priester. Nadien houdt de man het kindje hardhandig tegen zijn schouder terwijl hij de baby aanmaant te kalmeren. Een familielid moet de huilende baby uit de armen van de priester trekken. De video doet sinds gisteren de ronde op sociale media, maar het is niet duidelijk waar de beelden zijn genomen of wie de mensen in de video zijn.