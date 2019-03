Priester (75) dient vrouw laatste sacramenten toe en betast haar borsten mvdb

Een Texaanse priester wordt ervan beschuldigd een vrouw (60) te hebben bepoteld toen hij haar de laatste sacramenten toediende.

De 75-jarige Gerold Langsch zat gisteren kort in de cel en is vrij op borgtocht. De diabetespatiënte belandde in oktober met nierproblemen in het ziekenhuis. Haar man vreesde dat zijn echtgenote het niet zou overleven. Hij contacteerde een katholieke hulporganisatie in de stad Austin met de vraag een priester te sturen voor de ziekenzalving, het sacrament bedoeld voor terminaal zieken.



De vrouw werd op haar vraag terug naar haar woning gebracht waar later priester Langsch toekwam. Hij zalfde met gewijd water de borstkas en bracht lotion aan op haar borsten. De vrouw zegt dat Langsch haar borsten masseerde, in haar tepel kneep en haar vroeg “of dat goed voelde”, verklaarde ze aan de politie. Hij probeerde ook tevergeefs zijn vingers in haar incontinentieluier te steken.



Haar nierproblemen bleken niet fataal. De vrouw herstelde en is nu een half jaar later nog steeds onder de levenden. Ze stapte vijf dagen na de zalving naar de politie. Het leidde op 13 maart tot een line-up op het politiekantoor waar de vrouw met succes Langsch aanwees. Het bisdom Austin zegt volledig mee te werken met het politieonderzoek. Langsch, al bijna 46 jaar priester, is voorlopig uit zijn functie ontheven.



De geestelijke is vrij na het betalen van een borgtocht van 15.000 dollar. Indien hij wordt veroordeeld, riskeert hij een jaar cel en een boete van 4.000 dollar.