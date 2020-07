Pretparkbezoekers staan doodsangsten uit: attractie valt stil terwijl ze ondersteboven hangen sam

25 juli 2020

09u00 6 KameraOne, Daily Mail In een pretpark in Rusland beleefden bezoekers de schrik van hun leven toen een attractie blokkeerde tijdens de rit. Tientallen bezoekers hingen zo’n acht minuten ondersteboven, ongeveer acht meter boven de grond.



Het incident vond plaats op 19 juli in het pretpark van Naltsjik, de hoofdstad van de autonome Russische deelrepubliek Kabardië-Balkarië. De bezoekers, onder wie kinderen van tien à elf jaar, stonden doodsangsten uit. Kinderen schreeuwden. Een moeder die toekeek, viel flauw.

Paniek

Het was een “verschrikkelijke” ervaring, vertelt Misey Shamilov (19), die vastzat met zijn vriendin Lenora (19). “We waren er bijna geweest. Ik een Lenora hingen daar minstens acht minuten. De verantwoordelijke duwde keer op keer op de knop, maar er gebeurde niets. Lenora was bijna het hoekje om.” Het meisje beaamt: “Ik was hysterisch aan het wenen”, zegt ze.

Bevrijding

Uiteindelijk konden de mensen na een kleine tien minuten bevrijd worden uit hun benarde positie. De directie van het park spreekt van een snelle interventie en wijt het incident aan een stroompanne. De getroffen bezoekers spreken echter van technische problemen, en roepen andere mensen op het park niet te bezoeken.

Het is niet duidelijk of bezoekers gewond raakten.