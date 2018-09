Pretpark nodigt uit: "Wie wil 30 uur in doodskist liggen?" LB

16u37 0 Bizar Het Six Flags pretpark in Saint Louis, Missouri, heeft er een nieuwe 'attractie' bij. Geen hypercoole rollercoaster maar, u leest het goed, een doodskist.

Zes 'gelukkigen' mogen er op 13 oktober hun uithoudingsvermogen testen door 30 uur lang in een doodskist te liggen. U voelt Halloween al aankomen. Het initiatief kadert dan ook in het 'Fright Fest' dat het park organiseert. Kandidaten krijgen maaltijden en drankjes, mogen elk uur zes minuten uit de doodskist om de roep van de natuur te beantwoorden, kunnen in de doodskist hun smartphone opladen en krijgen ook bezoek van de 'Fright Fest Freaks'. Ze mogen hun eigen hoofdkussen, slaapzak en deken meebrengen.

En wat valt er mee te verdienen? Uit de deelnemers wordt een winnaar geloot die met 300 dollar naar huis gaat, twee Gold Passes voor het komende seizoen en VIP-kaartjes voor het spookhuis. Wie er geen graten in ziet, kan hier inschrijven.