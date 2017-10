President Malawi belooft 'vampieren' uit te roeien EB

19u07

Bron: Reuters, ANP

De president van Malawi waarschuwt vermeende vampieren zich koest te houden. "Als individuen hekserij gebruiken om het bloed van mensen op te zuigen, zal ik met ze afrekenen. Ik vraag ze daar ook onmiddellijk mee te stoppen", zei Peter Mutharika tegen dorpshoofden.

Zeker zes mensen zijn de afgelopen tijd gedood nadat ze in het straatarme land waren aangezien voor vampieren. Boze meutes maken al sinds midden september jacht op vermeende bloedzuigers. De VN besloten daarom medewerkers terug te halen uit een aantal gebieden.

De onrust wordt veroorzaakt door "de aanhoudende geruchten over het drinken van bloed en het mogelijke bestaan van vampieren", schreef de VN-afdeling die waakt over de veiligheid van medewerkers in een rapport. Het is onduidelijk hoeveel VN-medewerkers tijdelijk zijn overgeplaatst.

Uit het rapport, dat persagentschap Reuters kon inkijken, bleek dat zelfbenoemde vampierjagers onder meer wegen blokkeren. De geruchten over bloedzuigers kwamen naar verluidt overwaaien uit buurland Mozambique.