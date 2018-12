Prada wordt beschuldigd van racisme door dit figuurtje Redactie

17 december 2018

15u42

Bron: KameraOne 3

Het Italiaanse modemerk Prada wordt beschuldigd van racisme. Het merk gebruikt een figuurtje in de etalage om een nieuwe kleding-en juwelenlijn te promoten. En dat figuurtje veroorzaakte heel wat ophef. Sommigen beweren zelfs dat het een karikatuur is die is zwart geschminkt. “Hoe dit tot in de etalage van een winkel is geraakt zonder dat iemand zich heeft afgevraagd: ‘Misschien is dit geen goed idee’, verbaast mij echt”, zegt een tegenstander van de campagne.

Volgens Prada zelf gaat het om een denkbeeldig wezen. Het merk dringt er ook op aan dat het geen zwart geschminkt persoon is, maar verwijderde intussen wel alle figuurtjes uit hun winkels.