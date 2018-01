Postbode doet acht jaar lang zijn werk niet: 500 kilo post ligt in zijn garage EB

30 januari 2018

19u17

Bron: RAI 1 Bizar Een Italiaanse postbode heeft er de voorbije acht jaar flink de kantjes van afgereden. Door een toeval is duidelijk geworden dat de 56-jarige 'facteur' al die tijd de post niet heeft bedeeld. De speurders vonden liefst 573 kilogram poststukken in twee garages van de man.

De postbeambte - afkomstig uit Napels, maar 'actief' in het Noord-Italiaanse Breganze - liep tegen de lamp toen op het containerpark van zijn woonplaats ettelijke ongeopende postzakken en -dozen werden aangetroffen. Die waren afkomstig van de opruiming van een garage. Speurders hadden al snel een plaatselijke postbode in het vizier en deden een huiszoeking in een andere garage die hem toebehoorde.

Belastingbrieven

Het resultaat van die huiszoeking was onthutsend. In de garage werd niet minder dan 573 kilo niet afgeleverde poststukken aangetroffen. De oudste dateren van 2010: pamfletten voor de regionale verkiezingen van dat jaar. Voorts werden telefoonboeken uit het jaar 2013 gevonden, facturen, belastingbrieven, rekeninguittreksels en andere correspondentie.

De autoriteiten bestempelen de vondst als de grootste in zijn soort in Italië gedaan. De post zal nu worden gesorteerd en alsnog aan de bestemmelingen worden bezorgd. De nalatige postbode riskeert een jaar cel. Het vorige 'record' dateert van een van z'n collega's uit Sardinië. Die had zo'n 400 kilo post niet bedeeld.