Portugese president springt in zee om twee vrouwen in nood mee te helpen redden jv

18 augustus 2020

07u53

Bron: BBC 2 Bizar De 71-jarige president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aarzelde niet toen hij zaterdag twee vrouwen in nood zag in de zee aan een strand in de Algarve. De kajak van de dames was gekapseisd en de president dook het water in om hen te helpen redden.

President Rebelo de Sousa is op vakantie in de Algarve om het toerisme in zijn land te promoten. Hij had net met journalisten gesproken op het strand Praia do Alvor, toen hij de twee drenkelingen opmerkte. Hij zwom er meteen naar toe. Een landgenoot was hem voor en probeerde de kajak weer recht te krijgen. Ook een man op een jetski bood hulp en sleepte de kajak naar het strand.

“Door de erg sterke westelijke stroming werden ze meegesleurd en buitelden ze rond”, verklaarde de Portugese president nadien. “Ze kregen heel wat waterborrels binnen en konden de kajak niet omkeren, noch erop klimmen, noch zwemmen. Zo sterk was de stroming.”

Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa helps rescue two women at an Algarve beach after their canoe capsized https://t.co/as2DqaUoCB BBC News (World)(@ BBCWorld) link



