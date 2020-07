Portemonnee na 15 jaar teruggevonden in Nederlands kanaal: “De foto’s zijn nog goed herkenbaar”

Olaf Heyblom

31 juli 2020

10u35

Bron: AD.nl 0 Bizar Simone Rolink uit het Nederlandse dorp Erica weet niet wat haar overkomt. De Drentse liet vijftien jaar geleden na een gezellig avondje op een terras haar portemonnee vallen in het kanaal. Nooit meer teruggezien. Tot donderdag, toen vakantievierende magneetvissers uit Doetinchem de portefeuille keurig terug bezorgden.

Rolink zat vijftien jaar geleden op een zomeravond op het terras van Café de Spot en fietste naar huis met haar portemonnee in een zak van haar vest. Op de brug over het kanaal ging het mis. Ze dacht haar identiteitsbewijs, rijbewijs, bankkaarten, kleingeld en foto’s voorgoed kwijt te zijn.

Maar donderdag kreeg ze via Facebook een bericht van magneetvissers uit Doetinchem, die op vakantie zijn in Drenthe. Of het klopte dat Rolink een portemonnee kwijt was? “Ik woon nu tegenover de brug waar ik hem verloor, dus ik stond binnen twee minuten voor hun neus. Daar waren de magneetvissers best verbaasd over”, zegt Rolink tegen Hart van Nederland.

‘Alles zat er nog in”

“Alles zat er nog in”, vervolgt ze. “Het papiergeld is wat vergaan, maar de foto’s zijn voor mij nog goed herkenbaar. Ook alle pasjes zijn nog aanwezig. Er varen hier tal van boten per dag doorheen. En de portemonnee was misschien maar vijf meter verplaatst. Verwonderlijk!”