Pornoster Stormy Daniels slaat munt uit mediastorm met "The Making America Horny Again Tour" mvdb

21 januari 2018

17u30

Bron: The New York Post 1 Bizar De Amerikaanse pornoster die in 2006 avontuurtjes had met de getrouwde Donald Trump en daarvoor 130.000 dollar zwijggeld kreeg, slaat volop munt uit de mediastorm.

Stephanie Clifford (39) zoals Stormy Daniels echt heet, begon gisteravond aan een heuse tour door heel de Verenigde Staten. De première was in een volgelopen stripteaseclub in Greenville in de staat South Carolina.

Op de tonen van het toepasselijke musicalnummer 'Big Spender' besteeg ze in een roos kleedje het podium. Het duurde niet lang duurde vooraleer ze haar ranke boezem in de gezichten van enkele toeschouwers drukte , aldus The New York Post. Volgens de krant hebben haar borsten de grootte van basketballen. Haar striptease-act duurde zo'n vijf minuten en kwam er net dag op dag een jaar na de presidentiële eedaflegging van Trump. Over de hele controverse hield ze evenwel de lippen stijf.

De baas van de stripteaseclub The Trophy Club boekte Daniels op 13 januari, een dag nadat The Wall Street Journaal de zaak voor het eerst had uitgebracht. Het ijzer smeden als het heet is, moet hij gedacht hebben. Haar act werd prompt 'The Making America Horny Again Tour' gedoopt. "Hij zag haar live, jij kan dat ook", luidde het in de promotievideo voor het optreden.

Het magazine In Touch publiceerde vrijdag alsnog een interview met Daniels dat bijna zeven jaar lang stof te vergaren, zie lees ook. De vrouw acteerde tot nu toe in meer dan 150 pornofilms. Het Witte Huis ontkent dat Trump ooit een scheve schaats reed met Daniels.