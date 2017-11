Pornoster neemt het volgend jaar op tegen Poetin: "Ik eis de doodstraf voor al wie seksueel geweld pleegt" Sven Van Malderen

11u56

Bron: Daily Mail 0 Rv Bizar Een voormalige pornoster wordt volgend jaar tijdens de presidentsverkiezingen in Rusland een van de uitdagers van Vladimir Poetin. Op Instagram plaatste Elena Berkova een video waarin ze in pikante lingerie haar plannen uit de doeken doet. En daar zitten heus wat pittige voorstellen tussen.

Zo wil de moeder van twee kinderen zonder meer de doodstraf invoeren voor al wie zich bezondigt aan seksueel geweld. "Wij hebben ook onze Weinsteins. Ik heb het helemaal gehad met dat soort types", klinkt het.

Maar de wulpse brunette heeft nog meer in petto. "Ik wil het voor mannen haast onmogelijk maken om te scheiden. De verantwoordelijkheid voor de kinderen komt daarna altijd op de schouders van de echtgenote terecht en dat moet stoppen."

Ook de dames zullen zich echter moeten aanpassen. "Ik wil censuur op kleren. Rokken die langer zijn dan veertig centimeter zouden verboden moeten worden."

Tot slot wil Berkova ook seksuele voorlichting introduceren op scholen. "Onze jeugd weet vaak niets over seksuele normen en hygiëne, laat staan genot."

Berkova is pas de vierde vrouw die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen op 18 maart. Enkele weken geleden liet ook tv-presentatrice Ksenia Sobchak weten dat ze haar kans zou wagen.

Berkova zelf is geen onbekende in de politiek: ze deed een paar jaar geleden mee aan de burgemeestersverkiezingen in Sotsji, maar verloor van Anatoly Pakhomov.