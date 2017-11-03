Pornoster neemt het volgend jaar op tegen Poetin: "Ik eis de doodstraf voor al wie seksueel geweld pleegt"
Zo wil de moeder van twee kinderen zonder meer de doodstraf invoeren voor al wie zich bezondigt aan seksueel geweld. "Wij hebben ook onze Weinsteins. Ik heb het helemaal gehad met dat soort types", klinkt het.
Maar de wulpse brunette heeft nog meer in petto. "Ik wil het voor mannen haast onmogelijk maken om te scheiden. De verantwoordelijkheid voor de kinderen komt daarna altijd op de schouders van de echtgenote terecht en dat moet stoppen."
Голосуй за Беркову! Планирую сделать разводы почти невозможными для мужчин и чтоб им сопутствовал целый ряд ответственных мер, так как сегодня основная ответственность на женщинах за детей в том числе. Ввести сексуальное и правовое воспитание в школах. Цензура на одежду! Например: Нарушением общественного порядка должно быть - носить юбку выше 40см Также прозрачность одежды, почему тонировка на машинах оценивается, а прозрачность женских одеяний нет?! Разве машины достойны большего внимания, чем женщины?! Введём штрафы!! Надо пополнять казну! Как ЕГ ввести обязательный секс экзамен! Наша молодёжь, зачастую, все ещё не знает о сексуальных правовых нормах, гигиене, не говоря уж о удовольствии ... Надо ввести разрешение на детей - от налоговой, загса, медицинское, юридическое,.... Налог на бедность и желающим начать малый бизнес беспроцентную рассрочку... вернуть срок за тунеядство! Смертная казнь за домогательства !Достали Вайнштейны!!! #беркова #впрезиденты #выборы #голосуйзаберкову
Ook de dames zullen zich echter moeten aanpassen. "Ik wil censuur op kleren. Rokken die langer zijn dan veertig centimeter zouden verboden moeten worden."
Tot slot wil Berkova ook seksuele voorlichting introduceren op scholen. "Onze jeugd weet vaak niets over seksuele normen en hygiëne, laat staan genot."
С наступающим!!!! Совсем скоро уже... пришло время подвести итоги уходящего года. Что успели, что потеряли и что снизошло на вас в этот нелегкий високосный год? Я - получила то, что долго хотела и добивалась: семью, бизнес, альбом, клип, три главных роли в полном метре, дом, режиссерскую работу, сексуальные приключения, путешествия,..... О чем мечтаете и чего хотите в следующем? Я - все тоже с двойной отдачей! Лучше конечно этот день проводить с семьёй, но я столько раз его встречала одна или на сцене, что научилась быть счастливой независимо от обстоятельств. Тем, кто встречает в одиночестве советую обязательно: - свечи - Ёлка или новогодние украшения - Звонить всем близким - Загадать желание в 12 - Нарядиться - Навести чистоту - И танцевать - Любимая музыка и фильмы А тем, кто встречает в компании итак будет весело! Друзья, Счастливого Нового года!!! Всегда Ваша, Елена Беркова #праздниккнамприходит #новыйгод #новыйгод2017 #новогоднеенастроение #новогодниеподарки
Berkova is pas de vierde vrouw die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen op 18 maart. Enkele weken geleden liet ook tv-presentatrice Ksenia Sobchak weten dat ze haar kans zou wagen.
Berkova zelf is geen onbekende in de politiek: ze deed een paar jaar geleden mee aan de burgemeestersverkiezingen in Sotsji, maar verloor van Anatoly Pakhomov.
Беркова - блиц! Сколько у тебя купальников? - новых 3 от @princess_swimsuit А вообще? - не считала🙈мода же меняется, каждый сезон нужно обновление. Если бы ты смогла что-то добавить для своей машины, чтобы это было? - бооольшие колеса, комплекс "наполеона" и все такое...) Как девушке понять, что нужна парню? - по поступкам, заботе, ну и можно отойти и посмотреть со стороны. Как правильно показать мужчине, что он вам нужен? - привлекать его и радоваться общению. Себя считаешь ревнивой женщиной? - да, но со своеобразной ревностью. На какой шаг готова из ревности? - если это лишь ревность, то наслажусь ей, а если мы о предательстве попрощаюсь. Так сколько купальников тебе нужно для счастья? - мое счастье не в купальниках)) а в попугаях))) А секса? - ладно.... всего и побольше))) #беркова #купальники #дом2 #лето #наморе #секси #блиц
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