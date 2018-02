Popeye klist inbreker Redactie

09 februari 2018

16u18 1 Bizar Een als Popeye verklede politieagent heeft in de Duitse stad Mainz een inbreker bij de lurven gevat.

De man was afgelopen nacht op weg naar huis, toen hij hulpkreten van een buur hoorde die de inbreker op straat al sloffend aan het achtervolgen was. In het kostuum van de spinazie etende matroos achtervolgde hij de inbreker en overmeesterde de 22-jarige wetsovertreder tot zijn als politieagenten geklede collega's de taak van hem overnamen. 'Popeye' was wellicht op de terugweg van een carnavalsfeestje.

Het voorval leverde één gewonde op: de buurman die al lopend in zijn pantoffels zijn voeten pijn deed. Om het verhaal geheel in Disneystijl te plaatsen: de inbraak gebeurde in de Dagobertstraat.