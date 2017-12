Poolse zeiler gered na 7 maanden ronddobberen op Indische Oceaan LB

13u54

Bron: Belga 0 Twitter / Libération De Pool had geen communicatie- of navigatie-instrumenten en er was slechts voor een maand proviand aan boord, vertelde hij aan de reddingsdiensten. Bizar Een 54-jarige Poolse zeebonk die al zeven maanden op drift was op de Indische Oceaan is op kerstdag gered. De man werd in de buurt van het Franse overzeese eiland La Réunion opgemerkt door een zeiler, die alarm sloeg bij de hulpdiensten.

De Pool was naar eigen zeggen zeven maanden eerder vertrokken vanop de Comoren, ten noordwesten van Madagascar. Hij verbleef daarvoor eerst tien jaar in de Verenigde Staten maar ging in 2014 naar India om zijn bootje te kopen.

Afgedreven

Hij was van plan om naar Polen te zeilen maar de mast van de boot brak af, waardoor hij op de Comoren vast kwam te zitten om daar zijn bootje te herstellen. Het plan was om van daar naar Zuid-Afrika te varen, maar ook dat liep fout af. Zijn bootje dreef af naar de Indische Oceaan via de Maldiven, Indonesië en Mauritius.

Kat als gezelschap

De Pool had geen communicatie- of navigatie-instrumenten en er was slechts voor een maand proviand aan boord, vertelde hij aan de reddingsdiensten. Hij overleefde op een half pakje Chinese soep per dag en de vis die hij kon vangen. Zijn kat was zijn enige gezelschap.

De politie onderzoekt het verhaal van de man nog. Hij zelf zegt in elk geval niet van plan te zijn terug te keren naar de VS, omdat zijn verblijfsvergunning er is verlopen. Hij wil ook niet naar Polen terugkeren. De man hoopt zijn bootje te repareren en nog even op La Réunion te kunnen blijven.

