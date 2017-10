Politieheli filmt spectaculaire redding van vrouw uit zinkende wagen Joeri Vlemings

10u41 26 NSW Police Force Bizar De Australische politie heeft een bestuurster kunnen redden uit haar wagen, net voor die helemaal in de Georges River bij Sydney wegzonk. De vrouw was op de vlucht voor de politie en reed plots in het water, toen ze geen kant meer op kon. Vanuit een politieheli werden spectaculaire beelden gefilmd.

De politie van New South Wales werd opgeroepen voor een geval van huishoudelijk geweld op het adres van de vrouw, niet ver van de Georges River. De vrouw sloeg op de vlucht en de politie achtervolgde haar. Aan het water werd ze klem gereden. De bestuurster aarzelde even, maar gaf dan gas en reed los het water in.

Agenten zwommen naar haar toe en probeerden haar te bewegen het raam of het portier te openen. Dat lukte niet. De vrouw zou onder invloed van drugs geweest zijn en haar been zat vast. De politie sloeg dan zelf de ruit in en kon zo de bestuurster nog net bevrijden voor het voertuig naar de bodem zonk.

Omstanders en klanten van lokale restaurants aan het water konden alles volgen en waren erg onder de indruk. De vrouw werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De hoofdinspecteur moest naar het ziekenhuis voor een snijwonde aan zijn pols. Mogelijk moet hij onder het mes.