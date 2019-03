Politie zoekt met bewerkte Instagramfoto nog steeds naar vermiste Rebecca (15): “Kregen geen andere” Chris van Mersbergen

09 maart 2019

15u22

Bron: AD.nl De Duitse politie is nog steeds met man en macht op zoek naar de vermiste Rebecca Reusch. Het 15-jarige meisje uit Berlijn verdween op 18 februari. De politie roept mensen op om mee uit te kijken naar Reusch, maar doet dat opvallend genoeg met een bewerkte Instagram-foto.

Op die foto heeft het meisje dikkere lippen dan in het echt, en een opvallend gave huid. Dat leidt in Duitse media tot de vraag in hoeverre de vermiste Rebecca lijkt op de foto waarmee ze wordt gezocht. D

De politie heeft een eenvoudige verklaring voor het feit dat met deze bewuste foto naar Rebecca Reusch wordt uitgekeken: van de familie kregen ze geen andere. “Op deze foto is ze ook te herkennen. We zijn afhankelijk van de foto's die we van familie krijgen”, zegt een woordvoerder aan de Duitse zender Welt. “Maar het heeft natuurlijk geen zin om foto's openbaar te maken die niet lijken.”

Haar familie laat tegenover nieuwszender N-TV weten dat er nauwelijks onbewerkte recente foto's van Rebecca te vinden zijn. “Alleen de foto van haar geloofsbelijdenis vorig jaar”, vertelt haar vader. Op de originele vermissingsposter die door de familie is verspreid, is linksboven inderdaad een foto te zien die niet gefotoshopt lijkt.

Schoonbroer opgepakt

In de vermissingszaak van Reusch is inmiddels haar schoonbroer gearresteerd. Met hem was ze op maandagochtend 18 februari samen in het huis van haar zus , stelt de Berlijnse politie. Die gaat ervan uit dat het meisje om het leven gebracht is, maar heeft haar lichaam nog altijd niet gevonden.

De laatste dagen wordt een bos in Storkow, ten zuidoosten van Berlijn uitgekamd. De auto van Rebecca’s schoonbroer zou door camera’s in de buurt van het bos gefilmd zijn.