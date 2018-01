Politie zet man (65) met opgedreven scootmobiel aan de kant hr

24 januari 2018

17u39

Bron: Polizei Nordrhein Westfalen 19 Bizar In Duitsland is een 65-jarige man uit het verkeer geplukt omdat hij zijn scootmobiel had opgedreven. Hij haalde snelheden tot 50 km/uur.

Het was even schrikken voor twee agenten uit de stad Wesel in Noordrijn-Westfalen. Toen ze maandagmiddag in de buurt van het station aan patrouilleren waren, zagen ze plots een man in een scootmobiel voorbijflitsen. Hij haalde volgens de politie makkelijk snelheden tot 50 km/uur en reed vlot fietsers voorbij.

De agenten zetten de achtervolging in en konden de 65-jarige man enkele straten verder stoppen. Het was niet duidelijk hoe hij erin geslaagd was de snelheid van zijn voertuig op te drijven. Maar hij had alleszins niet de nodige documenten om rond te rijden met een voertuig dat sneller dan 25 km/uur reed. De scootmobiel werd daarom uit het verkeer gehaald, en de man mag zich verwachten aan een strafrechtelijke procedure.