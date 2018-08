Politie vindt 98 (!) tarantula's in huis van spinnenliefhebber TTR

02 augustus 2018

09u30

Een 34-jarige inwoner van Singapore heeft een boete van omgerekend 6000 euro gekregen, omdat hij 98 tarantula's bezat. Hij hield ze als huisdier, maar dat is in Singapore verboden.

De spinnenliefhebber werd tijdens een grenscontrole aangehouden met op de achterbank zes tarantula's in een plastic doos. De politie doorzocht daarna het huis van de man en vond daar nog eens 92 tarantula's. De spinnen zijn naar een dierentuin gebracht.

De tarantula is giftig, maar in de regel is een beet van de spin niet gevaarlijk voor mensen.