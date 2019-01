Politie vindt 600.000 euro cash onder keukenblok in woning Rotterdam mvdb

10 januari 2019

18u23

Bij een onderzoek naar domiciliefraude in stadsdeel Rotterdam-Zuid, hebben Nederlandse agenten liefst 600.000 euro aan contant geld aangetroffen. Het aanzienlijke bedrag lag onder een keukenblok in een woning aan het Zuiderterras. Een 36-jarige man en een 33-jarige vrouw zijn aangehouden voor witwassen.

In het huis stond officieel niemand ingeschreven. Toch vermoedde de politie dat er iets niet pluis was omdat regelmatig mensen de woning bezochten.

Toen agenten een kijkje namen vonden ze de contanten in dikke bundels achter een plint onder het keukenblok. Ook in een televisiekastje lagen stapels geld. In de keuken vonden agenten verschillende spullen die worden gebruikt bij het verpakken van verdovende middelen. Ook zijn cryptotelefoons in beslag genomen. Deze telefoons worden gebruikt door criminelen om met elkaar te communiceren zonder dat de politie meeluistert.

De contanten lagen in dikke bundels verstopt. In een tweede woning aan de Strevelsweg vond de politie twee vuurwapens en 22 kilo harddrugs.