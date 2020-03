Politie van Sydney op zoek naar twee gevaarlijke toiletpapierdieven ADN

24 maart 2020

08u57

Bron: Belga, Daily Mail 0 Bizar De Australische politie is dinsdag naarstig op zoek naar twee mannen die verschillende diefstallen en pogingen tot diefstallen hebben gepleegd in supermarkten in Sydney. Ze stalen voornamelijk toiletpapier.

De politie van de staat New South Wales (NSW) roept in een mededeling de bevolking om hulp bij het identificeren van de twee mannen. Ze publiceerde een foto van hen.

De diefstallen vonden zondagochtend plaats in de zuidwestelijke buitenwijken van Sydney. Zeker vier supermarkten kregen de twee dieven over de vloer. Het paar brak in de verboden voorraadzones in van winkels in Granville en Auburn en ging er met bulkhoeveelheden toiletpapier vandoor. Daarna braken ze ook nog in bij winkels nabij Bass Hill en Lidcombe, maar daar sloegen ze uiteindelijk met lege handen op de vlucht. In totaal zouden ze met zeker 500 rollen zijn gaan lopen.

Een van de verdachten zou ook een werknemer in een van de winkels met een mes bedreigd hebben. "De inwoners van NSW zullen op geen enkel moment crimineel gedrag tolereren, en zeker niet tijdens deze crisis", verklaarde minister David Elliott, die bevoegd is voor de politie en veiligheidsdiensten. “Mensen moeten dringend volwassen gaan worden en zorg dragen voor onze meest kwetsbaren”, voegde hij eraan toe.

Gevechten

De diefstallen volgen op weken van tekorten van onder meer toiletpapier en bepaalde voeding in Australië, nadat paniekkopers hele rekken leeghaalden om te hamsteren uit vrees voor de coronapandemie. De tekorten leidden ook al tot verschillende gevechten in supermarkten. In meerdere winkels mogen klanten nu nog maar een beperkt aantal van die middelen kopen.

Er zijn meer dan genoeg toiletrollen voor iedereen in Australië, maar de laatste zes weken raakt het product vaak op amper één dag tijd al uitverkocht in de supermarkten, waardoor er een enorme druk is ontstaan op de bevoorradingsketen. Een supermarkt in Sydney heeft trouwens een originele manier gevonden om hamsteraars te stoppen. Voor één pak toiletpapier vraagt de winkel 3,5 Australische dollar (1,9 euro). Voor twee pakken betalen klanten 99 dollar (54 euro). “Wees niet hebzuchtig. Denk aan andere mensen”, staat er op een plakkaat te lezen.

Lees ook: Verkoper van toiletpapier beleeft gouden tijden: “Vraag is de voorbije dagen ontploft, maar prijzen blijven dezelfde” (+)

Meer over Sydney

Australië

NSW