Politie spot gestolen luchtballon op festival in Florida 1.500 km verder

25 maart 2019

17u55

Bron: Fox News 2 Bizar De politie van Marion County in Florida heeft dit weekend een niet-alledaagse diefstal opgelost. Iemand had op een festival een luchtballon gespot die 1.500 km verder in de staat Indiana was gestolen. De eigenaar diende geen klacht in. Hij wou alleen zijn luchtballon terug.

“Jullie zullen denken dat dit ‘gebakken lucht’ is, maar voor het eerst in ons 175-jarige bestaan hebben we een gestolen luchtballon kunnen recupereren”, schreef het Marion County Sheriff’s Office in een Facebookpost. Zaterdag vonden agenten na een tip de veelkleurige luchtballon met rasterpatroon terug op het Villages Hot Air Balloon Festival in het Florida Horse Park.

Iemand die wist dat de ballon gestolen was, had het bijzondere vervoersmiddel op het bewuste festival in Florida gespot en het Bloomington Police Department getipt. Die speelde de informatie vervolgens door aan de collega’s in Florida, zodat zij de luchtballon konden recupereren. Het is niet duidelijk of ook de dieven gevat werden.

“Zo zie je maar dat je nooit kan weten waarvoor de politie zal worden opgeroepen”, is de conclusie op de Facebookpagina van het Marion County Sheriff’s Office.

