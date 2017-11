Politie rukt uit voor "verdacht pakketje", maar dat wandelt gewoon weg sam

14u46

KameraOne

In Florida rukte de politie uit naar een huis waar de eigenaar "een verdacht pakketje" voor de deur had gespot. Het zogenaamde pakje bleek een flinke alligator die onder het afdak vermoedelijk kwam schuilen voor de zon. Toen de agenten ter plaatse kwamen, trok het reptiel terug het moeras in.

rv