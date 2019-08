Politie ‘redt’ vrouw die tijdens date werd achtergelaten op het strand HR

27 augustus 2019

17u04

Bron: ANP 0 Bizar De politie van het Nederlandse Katwijk heeft afgelopen weekeinde een vrouw 'gered' op het strand. Agenten troffen haar moederziel alleen aan op het strand. “Op haar handdoekje, in badpak, op slippertjes, zonder portemonnee en ver van huis”, zoals de politie het beschrijft.

“De dame had een date met een man”, klinkt de uitleg. “Zij hadden elkaar onlangs leren kennen via een datingsite en spraken af een dagje strand te doen in Katwijk. Op een gegeven moment moest de man wat uit de auto pakken, zei hij. Echter, deze 'heer' kwam niet meer terug”, meldt de politie op Facebook.

“Collega's zijn ter plaatse gekomen en troffen de dame ontredderd aan. Op zo'n moment maken wij een afweging naar aanleiding van de omstandigheden en de persoon die wij voor ons hebben. Uiteindelijk is deze dame thuis gebracht omdat andere opties niet wenselijk waren.”