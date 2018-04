Politie plukt buitenlander van de snelweg: "Ah, mag ik hier niet fietsen?" Hans Verbeke

10 april 2018

20u54

Bron: Eigen berichtgeving 197 Bizar De federale wegpolitie heeft rond 19.30 uur een fietser van de snelweg geplukt. Dat gebeurde in Moorsele op de A19, in de omgeving van de wisselaar met de E403. De man was aan het spookrijden.

Bij de noodcentrale liepen tal van telefoontjes binnen van geschrokken en ongeruste automobilisten. Daarop rukte een patrouille van de wegpolitie uit. Die kon de man onderscheppen.

De fietser -een man van buitenlandse origine- was zich van geen kwaad bewust. Hij had er niet bij stilgestaan dat in ons land de snelwegen verboden terrein zijn voor fietsers en voetgangers. De politie bracht de man in kwestie naar huis.