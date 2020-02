Politie ontdekt 22.000 euro cash in onderbroek Redactie

07 februari 2020

23u04

Bron: AD.nl 0 Bizar De Nederlandse politie heeft tijdens een preventieve actie in Rotterdam een onverwacht succes geboekt. Tijdens het fouilleren van een 31-jarige man vonden ze 22.000 euro, verstopt in zijn onderbroek.

De 22.000 euro cash geld zat in de onderbroek van de man. Hij had ook een Rolex bij en een cryptotelefoon. Dat is een extra beveiligde telefoon die voor de politie niet te kraken is. Deze wordt vaker in de onderwereld gebruikt om te kunnen communiceren zonder dat de politie meeluistert.

Na het ontdekken van het geld, besloten agenten de woning van de man te doorzoeken. Hier vonden zij nog 90.000 euro. Ook ontdekten zij een kleine hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen. De verdachte is aangehouden op verdenking van witwassen.