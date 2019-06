Politie klist dronken automobilist zonder banden op de autostrade Redactie

01 juni 2019

22u07

Bron: AD.nl 50 Bizar De Nederlandse politie heeft zaterdagmorgen een automobilist opgepakt die met twee verwoeste velgen en zonder banden over de A16 autostrade reed.

Er kwam om vijf uur in de ochtend een melding dat op de rijksweg in de richting van Rotterdam naar Hendrik-Ido-Ambacht een auto reed waar heel veel vonken vanaf kwamen.

Agenten ging op zoek naar de veroorzaker van die vonkenregen en vonden die uiteindelijk op de vluchtstrook van de A15, waar hij zijn wagen geparkeerd had ter hoogte van het benzinestation. Al snel bleek waardoor het was gaan vonken onderweg. Aan de passagierskant van het voertuig bleken geen banden meer te zitten.

Dat was voor de bestuurder kennelijk geen enkel beletsel om door te rijden. Van de wieldoppen was amper nog iets over en ook de velgen waren al behoorlijk versleten. Vermoed wordt dat de bestuurder, die te veel alcohol gedronken had én onder invloed van wiet was, eerder schade of lek had gereden.

Hij mag zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs.