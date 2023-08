Politie in Berlijn rukt opnieuw uit na melding loslopende leeuw, maar alweer vals alarm: leeuw blijkt knuffeldier

Mattel op zoek naar UNO-fan om nieuwe variant van kaartspel uit te testen (en dat tegen betaling)

Fan van het razendpopulaire kaartspel UNO? Goed nieuws, want speelgoedfabrikant Mattel is op zoek naar iemand die de rol van Hoofd UNO-speler wil vervullen. Gedurende vijf maanden zal de gelukkige een nieuwe variant van het spel mogen uittesten en dat tegen betaling. Solliciteren is simpel, al is er wel een addertje onder het gras.