Politie haalt kinderen uit huis met 244 verwaarloosde dieren en een dode cavia CK - MVDB

23 oktober 2019

10u58 0 Bizar Drie kinderen zijn in het Amerikaanse Edgewater (Florida) door de politie uit hun huis gehaald na een melding van de vader van de kinderen. De meisjes van 8, 9 en 10 jaar woonden tussen maar liefst 245 zwaar verwaarloosde dieren. Het ging om onder meer om 95 muizen, 83 ratten, honden, katten en een dode cavia.

De politie kwam in actie na een melding van de vader. De moeder stond niet toe dat de vader de kinderen uit huis haalde nadat hij een punt had gezet achter de relatie. Agenten die een kijkje wilden nemen in het huis roken op de parkeerplaats al een ‘zeer onaangename lucht’.



Eenmaal binnen werd duidelijk dat de noodzakelijke zorg voor de kinderen en de dieren ontbrak. Door het hele huis lagen rottend voedsel, uitwerpselen en urine van de dieren. Een dode cavia lag nog in een kooi. De politie heeft de kinderen daarom uit huis gehaald en bij een familielid ondergebracht. De dieren zijn naar een asiel gegaan.



Het plaatselijke politiekorps roept mensen op te doneren aan het dierenasiel en aan de meisjes. Ze hebben vooral kleding, speelgoed en geld nodig.



Mama Susan Nelson (49) is beschuldigd van kinder- en dierenmishandeling. Ze moest de cel in, maar mocht de gevangenis verlaten na het betalen van een borgsom. Gregg Nelson (57) is de vader van de kinderen. Hij meldde de schrijnende toestanden bij de politie, maar is zelf ook aangeklaagd en zit vast. Zijn vriendin Melissa Hamilton is opgenomen in een psychiatrische instelling.