Politie Florida gebruikt vingers van dode om telefoon te ontgrendelen David van der Heeden

23 april 2018

09u32

Bron: AD 0 Bizar Rechercheurs in de Amerikaans staat Florida hebben, in een poging de mobiele telefoon van een dode man te deblokkeren, hun toevlucht moeten nemen tot een ongebruikelijke techniek. Er kwam geen slimme hacker aan te pas, maar de vinger van de overledene zelf. De macabere oplossing bleef zonder resultaat, maar niet zonder ophef.

De dertigjarige Linus Philip werd vorige maand doodgeschoten bij een benzinestation, toen hij bij zijn aanhouding wilde vluchten voor de politie. Na de lijkschouwing ging Philips lichaam naar Sylvan Abbey Funeral Home in Clearwater. Zijn persoonlijke bezittingen gingen naar de politie. Voor het onderzoek naar Philip zijn echter de gegevens van zijn telefoon nodig, maar die bleek vergrendeld te zijn.



In een ultieme poging het toestel van slot te halen, gingen twee rechercheurs naar een uitvaartcentrum in Largo, waar Philip in de koeling ligt. "We kunnen ons niet herinneren ooit op deze manier een telefoon te hebben ontgrendeld'', laat politiechef Randall Chaney weten. "Niet op de plaats delict noch in het lijkenhuis, zo nieuw is deze techniek voor ons.'' In het lijkenhuis hielden de agenten de vingers van de dode op de sensor. Zonder succes, zo meldt de Tampa Bay Times.



'Niet gerespecteerd'

Hoewel de agenten volgens juridisch deskundigen het volste recht hadden om Philips rust te verstoren, denkt de verloofde van de dode man, Victoria Armstrong, daar anders over. De 28-jarige vrouw, die in het mortuarium aanwezig was toen de agenten met Philips telefoon opdoken en haar overleden vriend uit de vriezer lieten halen, zegt zich 'aangevallen en niet gerespecteerd' te voelen.



Of het 'netjes' is wat de agenten hebben gedaan? Daar verschillen de ideeën over. Charles Rose, rechtenprofessor aan de Stetson Universiteit, zegt dat er voor het onderzoeken van 'huizen, spullen en papieren' van een dode geen speciaal bevelschrift nodig is, omdat een overleden geen eigendommen heeft.



Volgens Armstrong heeft niemand de moeite genomen de nabestaanden op de hoogte te stellen. Wat dat betreft zit er volgens Rose wel een luchtje aan de zaak. "Hoewel de overledene geen zeggenschap over zijn stoffelijke resten heeft, heeft de familie dat wel'', zegt de hoogleraar. "Er zit een kantje aan de zaak, die het voor sommige mensen wat bedenkelijk kan maken.''