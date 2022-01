Politicus verloot vandaag salaris onder miljoen Argentijnen: “Belofte maakt schuld”

Het gaat om een campagnebelofte van de libertariër Javier Milei, die in november voor het eerst werd verkozen in het Argentijnse Lagerhuis. De populistische politicus heeft het gemunt op de ‘politieke kaste’ die volgens hem verantwoordelijk is voor praktisch alle problemen in het noodlijdende Argentinië. Het grotendeels ontmantelen van de overheid en het verlagen van de belastingen zijn speerpunten van zijn beleid.

Hoewel zijn partij ‘De vrijheid gaat vooruit’ slechts twee zetels heeft in het Lagerhuis, weet de politicus regelmatig de aandacht op zich te vestigen. Hij laat zich daarbij duidelijk inspireren door voormalig Amerikaans president Donald Trump en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

Voor zijn verkiezing tot Congreslid was hij een van de meest genode gasten op de Argentijnse televisie vanwege zijn felle uitspraken als: “Ik snijd nog liever mijn arm eraf dan de belastingen te verhogen”. Ook journalisten zelf moeten het regelmatig ontgelden tijdens interviews met Milei. Toen hij werd gevraagd waar hij van zou leven nu hij zijn salaris weggeeft, bitste hij de verslaggever toe: “Ik leef van het geven van lezingen. En daarvoor betalen ze me meer dan dat u verdient”. Dat hij daarvoor regelmatig zittingen in het Congres laat schieten, neemt hij voor lief.

De loting

Geïnteresseerden moesten zich inschrijven via de website, die vorige week werd gelanceerd en sindsdien al meerdere malen bezweek vanwege de grote toestroom aan deelnemers. Niet verwonderlijk: het salaris van het Congreslid is ongeveer 200.000 Argentijnse peso (tussen 850 en 1.700 euro, afhankelijk van de wisselkoers). Dat is een enorme som geld in het Zuid-Amerikaanse land, waar het minimumloon tussen de 150 tot 275 euro ligt en ruim 40 procent van de bevolking in armoede leeft.

De politicus, die sinds zijn verkiezing meer van zich liet horen buiten het Congres dan daarbinnen, zal vanavond om 23u Belgische tijd vanaf het strand van de bekende badplaats Mar del Plata de winnaar van de loting aankondigen. “Belofte maakt schuld”, aldus de politicus.

Onderzoek

Sommige critici menen dat er van een donatie van het salaris allesbehalve sprake is. Volgens hen koopt de politicus voor bijzonder weinig geld de gegevens van ruim een miljoen mensen. Deelnemers moeten namelijk hun naam, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer en e-mailadres invullen op de site.

Hoewel de politieke partij van Milei heeft beloofd de gegevens niet voor andere doeleinden dan de loting te gebruiken, zijn de autoriteiten een onderzoek gestart. Volgens hen vraagt de politicus zo veel persoonlijke gegevens dat de registratie ervan bij de overheid verplicht is, wat Milei tot dusver heeft nagelaten.

