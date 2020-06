Polen valt "per vergissing" Tsjechië binnen ADN

14 juni 2020

09u27

Bron: Belga 7 Bizar Poolse troepen zijn in mei de Tsjechische grens overgestoken en hebben enkele dagen positie ingenomen aan een kapel. In het kader van de coronamaatregelen hielden ze mensen tegen die de kapel wilden bezoeken. "Het ging om een vergissing", zegt het Poolse ministerie van Defensie.

Het verhaal verscheen voor het eerst in een Tsjechische regionale krant en buitenlandse media pikten het dit weekend op. De Poolse militairen bewaakten de Pools-Tsjechische grens in het kader van de coronacrisis. Ze staken zonder het zelf te beseffen op een gegeven moment de grens over en namen positie in aan een kapel op Tsjechisch grondgebied.

Zelfs een wegversperring

Daar wilde een bouwvakker reparaties uitvoeren maar de Poolse, gewapende soldaten verhinderden dat. Ze hadden zelfs een wegversperring aangelegd voor de kapel.



Enkele dagen later wilde de Tsjechische tak van de internationale milieuorganisatie Friends of the Earth een vergadering houden in het dorp. De leden van de groep wilden ook een bezoek brengen aan de kapel, maar opnieuw verhinderden de Poolse soldaten dat. De coördinator van Friends of the Earth deed zijn verhaal aan de regionale krant: "Soldaten gekleed in een uniform van een vreemde staat verhinderden dat we de kapel konden bezoeken. Het was angstaanjagend.”

“Geen opzettelijke daad”

Vervolgens werd de Tsjechische politie op de hoogte gebracht van het incident. Die wees de Poolse troepen erop dat ze zich op Tsjechisch grondgebied bevonden, waarop de soldaten opnieuw de grens overstaken. Het Poolse ministerie van Defensie verklaarde aan CNN dat het om "een vergissing ging en geen opzettelijke daad".

Volgens de Tsjechische regering heeft Warschau nog geen officiële excuses aangeboden.