Playboymodel veinst ontvoering in video om vriendin op te lichten

LB

14u54

Bron: Daily Mirror 0 rv Angelica Harte, voormalig Playboymodel, zou een vinger verliezen voor elk uur dat haar ontvoerder op het losgeld moest wachten. Bizar Het Britse voormalige Playboymodel Angelica Harte trok een kussensloop over haar hoofd en liet een man haar bedreigen voor een video waarmee ze een vriendin zo ver kreeg losgeld te betalen aan de 'ontvoerder'. "Oh mijn God, help me", riep Harte in de video, waarop de man snauwde: "Als ik die 5.000 pond niet krijg, maak ik haar kapot. Ik wil het geld tegen drie uur morgen, versta je". De video was voor Hartes vriendin Tori Brown, die zelf ooit werd mishandeld, voldoende om te dokken. Alleen: alles was opgezet spel.

Brown kreeg de video te zien en prompt kwamen de nachtmerries over haar eigen lot als ontvoeringsslachtoffer weer naar boven. Dat wisten zowel Harte als de vermeende ontvoerder Darren Fitzpatrick, die de valstrik opzetten om Brown haar spaargeld te ontfutselen.

Verraad

In Daily Mirror doet Brown het relaas van het verraad van haar vriendin, waar ze een posttraumatische stressstoornis aan overhield. "Ik had nooit gedacht dat Angelica me zoiets zou aandoen. Wat ik had meegemaakt, gebruikte ze tegen me, ze kende mijn zwakke plek. Ik wil dat ze weet hoe gemeen ze is geweest, maar ik vrees dat ze geen geweten heeft".

Voormalig glamourmodel Brown leerde Harte in 2004 kennen, toen ze samen als naaktdanseres in een bar werkten. Hoewel mensen uit haar omgeving haar waarschuwden voor Harte, bleef Brown bevriend met haar. Ze leende haar geld, liet haar bij haar logeren. Brown, die aan een bipolaire stoornis lijdt, vertrouwde haar vriendin begin dit jaar toe dat haar toenmalig vriendje haar vijf jaar geleden had proberen te ontvoeren.

Brown had zes maanden bij die vriend ingewoond en toen ze besloot terug in haar woning te trekken, was die daar niet blij mee. "Hij wilde me ontvoeren en meenemen. Mijn buurjongen, nog een tiener, wist dat ik bang was en probeerde me te beschermen". Maar haar vriend sloeg de jongen neer en sloot Brown op in haar slaapkamer.

Nachtmerries

"Hij goot Listerine in mijn ogen, spoot Febrèze in mijn ogen. Hij deed vreselijke dingen met me en daarover heb ik nog altijd nachtmerries". Tegen de tijd dat de politie ter plekke kwam, had haar vriend ook haar bewusteloos geslagen. Brown leeft nog altijd met de vrees dat haar ex-vriend, die zes maanden in de cel zat, zal terugkeren.

Ik dacht dat het een vriendschap was, maar het was een obsessie. Ik herinner me een sms waarin ze zei dat ik haar idool was en dat ze wilde zwanger worden van de eerstvolgende knappe man die ze zou tegenkomen. Nu vind ik dat onheilspellend Tori Brown

Brown is ervan overtuigd dat haar verhaal ertoe leidde dat Harte haar poogde af te persen. "Ik vertrouwde haar. Ik vertelde haar wat ik had meegemaakt en ze was heel meelevend".

Maar op 4 maart kreeg Brown van een onbekende een "vreemde boodschap" op Facebook. De man zei dat hij Harte had ontvoerd. Tenzij Brown met het geld naar het station van Birmingham zou komen, zou Harte voor elk uur vertraging een vinger verliezen. In de video schreeuwt Harte, met een kussensloop over haar hoofd, om hulp. Dat wekte bij Brown de bereidheid om het losgeld, dat intussen was opgelopen tot 8.000 pond (9.123 euro), op te hoesten. Brown eerst contacteerde de broer en moeder van Harte, waarna ze ook de politie inschakelde. Enkele uren later kreeg ze telefoon van de politie: Harte bleek ongedeerd. "Ik was zo opgelucht dat ik in tranen losbarstte", zegt Brown.

Obsessie door jaloezie

's Anderendaags onthulde de politie dat het een valstrik was geweest en dat Harte gefixeerd leek op Brown en dat haar huis vol foto's van Brown hing. Volgens Brown was de kinderloze Harte jaloers op haar geworden toen ze haar jongste kind had gekregen.

"Ik dacht dat het een vriendschap was, maar het was een obsessie. Ik herinner me een sms waarin ze zei dat ik haar idool was en dat ze wilde zwanger worden van de eerstvolgende knappe man die ze zou tegenkomen. Nu vind ik dat onheilspellend". In september werd Harte tot een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden veroordeeld wegens het versturen van een bedreigende boodschap met de bedoeling ongerustheid te veroorzaken. Fitzpatrick (24) kreeg een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en moest 200 uren gemeenschapsdienst verrichten voor hetzelfde vergrijp.

Harte houdt vol dat het hele voorval een uit de hand gelopen grap was, maar Brown zegt dat ze haar vroegere vriendin nooit kan vergeven. "Na de veroordeling zag ik hoe ze ermee lachten op sociale media, ze hebben totaal geen wroeging".