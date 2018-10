Plastisch chirurg dient sekspartners zonder hun toestemming cocaïne toe via zijn penis IB

05 oktober 2018

07u35

Een gerenommeerde plastische chirurg staat in het Duitse Maagdenburg voor de rechter omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van een 38-jarige vrouw. De zaak draait echter niet om een verkeerd afgelopen operatie of een betwiste medische fout: de arts wordt ervan beschuldigd verschillende vrouwen zonder toestemming cocaïne te hebben toegediend – onder andere via zijn penis.

Tijdens seksuele contacten op verschillende momenten met verschillende vrouwen, smeerde de arts zijn geslachtsdeel onder de voorhuid in met cocaïne om zijn sekspartners helemaal ‘los’ te laten gaan tijdens de seks. Pas toen een van zijn vriendinnen plots aan een cocaïne-overdosis overleed, kwamen de gevaarlijke seksspelletjes die de arts met meerdere vrouwen speelde, aan het licht.

De in Oostenrijk geboren plastische chirurg David N. (42) staat nu in het Duitse Maagdenburg voor de rechter. Hij wordt ervan beschuldigd talloze vrouwen gemanipuleerd te hebben door hen zonder hun medeweten cocaïne toe te dienen om hen te verleiden tot wilde, ongeremde seks. Zijn werkwijze varieerde: soms deed hij stiekem drugs in de drankjes van de vrouwen, soms smeerde hij cocaïne onder zijn voorhuid zonder dat de vrouw met wie hij seks had, daarvan wist.

Overdosis

Maar in februari van dit jaar liep het tijdens zo’n vrijpartij helemaal fout. De 38-jarige Yvonne werd tijdens orale en anale seks met de arts plots kortademig en raakte bewusteloos. De arts reanimeerde haar nog, maar zes dagen later overleed de vrouw in het ziekenhuis. De wetsdokter stelt na onderzoek vast dat de vrouw aan een overdosis cocaïne gestorven is.

Tijdens een onderzoek naar David N., dan nog hoofdarts van het ziekenhuis van Halberstadt, blijkt dat Yvonne niet de enige vrouw is die een bedwelmende seksuele ervaring met de arts heeft gehad. Tien vrouwen beweren tussen september 2015 en februari 2018 het slachtoffer te zijn geworden van de plastisch chirurg en zijn gevaarlijke seksspelletjes. Een van de vrouwen raakte betrokken bij een auto-ongeluk door de drugs, een andere heeft nog steeds last van zenuwtrekken door de haar ongewild toegediende cocaïne, schrijven lokale media.

Stampvolle rechtszaal

Het proces in Maagdenburg wordt in een stampvolle rechtszaal gevoerd: publiek mag aanwezig zijn, tot frustratie van de advocaten van David N., die het publiek uit de zaal wilden bannen. De rechter willigde dat verzoek niet in. In de loop van het proces zal de openbare aanklager beslissen of de plastische chirurg terecht zal staan voor moord met voorbedachten rade of voor doodslag.