Plassende toerist verliest evenwicht en rolt 100 meter van berg af in Oostenrijk

16 juni 2019

17u02

In Oostenrijk is een toerist van een berg gevallen. De Duitser verliet 's nachts de hut waar hij verbleef op de 1600 meter hoge berg Feuerkogel om te plassen. Hij verloor vervolgens zijn evenwicht en stortte zo'n 100 meter omlaag.

De 40-jarige toerist raakte door de val alleen lichtgewond, maar het lukte hem niet om weer omhoog te klimmen. Hij riep om hulp en wist zo de aandacht van een vriend te trekken. Zo'n twee uur later kon de Duitser door reddingswerkers in veiligheid worden gebracht, meldt de politie in deelstaat Opper-Oostenrijk. Of hij dronken was, is niet bekend.