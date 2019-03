Plaspauzes in de stations: dé oplossing als alle wc's in de trein defect zijn mvdb

19 maart 2019

17u16

Bron: SudOuest 1 Bizar De treinreis Bordeaux-Nantes duurde op donderdag 7 maart extra lang, meldt de krant SudOuest. Wat was er aan de hand? Alle toiletten op de intercity bleken tot groot ongenoegen van de aanwezige passagiers defect. De treinbegeleider kwam daarop met een opmerkelijke oplossing: collectieve plaspauzes.

Elke halte aan een station op het traject zou extra lang duren, riep hij door de luidsprekers. Reizigers hadden zo tijd genoeg om uit te stappen, gebruik te maken van een wc in het desbetreffende station en vervolgens terug te keren naar de trein.

Of dit eenmalig is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Het is evenmin niet geweten met hoeveel extra vertraging de trein in eindstation Nantes (normale reisduur 4,4 uur) toekwam. Nu ja extra vertraging, alle intercity’s op het traject rijden volgens SudOuest sowieso aan een slakkengang gezien de slechte toestand van de sporen.