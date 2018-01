Plas op deze Ikea-reclame en kom te weten of je zwanger bent (en korting krijgt) FT

21u51 3 Adweek De advertentie heeft onderaan een strookje waar de vrouw enkele druppels urine moet op laten vallen. Als ze zwanger is, verschijnt de nieuwe prijs.

Het Zweedse reclamebureau Akestam Holst heeft de wereld verblijd met een nieuwe Ikea-campagne. En die is op z'n minst bizar (en een beetje vies) te noemen. Het creatieve bureau heeft een advertentie gemaakt die vrouwen vertelt of ze zwanger zijn. Echt. Door te plassen op een gemarkeerd strookje papier, onder aan de folder, kom je te weten hoeveel korting je krijgt op het babybedje dat staat afgebeeld. Wie zwanger is, betaalt minder.

Het bedrijf gebruikt daarvoor technologie dat vergelijkbaar is met de zwangerschapstests die je bij de apotheker koopt. "We hebben de test inderdaad gebruikt als startpunt voor deze advertentie", legt het bedrijf uit aan Adweek. "Als in de urine van de vrouw het zwangerschapshormoon HCG zit, krijg je een kleurverandering. En verschijnt de nieuwe, te betalen prijs (in Zweedse kroon weliswaar). Dat hebben we ook hier toegepast, op een gedrukt stukje papier. We hebben wel even moeten zoeken naar de juist materialen."

De advertentie is verschenen in het Zweedse tijdschrift Amelia, dat zich een van de meest invloedrijke en populairste vrouwenmagazines noemt. Eerder al experimenteerde Animal Planet met geurposters. Die waren toen geparfumeerd met hondenurine om honden aan te trekken te plassen op plaatsen waar de affiches omhoog werden gehangen.

